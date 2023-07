Estoril não terá equipamentos novos. Vai reutilizar os da época passada

O Estoril Praia anunciou este domingo os novos equipamentos para a época 2023-24 e, para surpresa dos adeptos e não só, serão iguais aos da temporada passada. Uma medida em nome da sustentabilidade: "Queremos Reduzir o consumo e vamos Reutilizar a camisola da última época."

E curiosamente as cores das camisolas - amarelo, azul e verde - dão uma ajuda ao sucesso da campanha publicitária, que mostra vários elementos da equipa canarinha, como Joãozinho, Cassiano, Heriberto e Pedro Álvaro, em tronco nu à espera de vestir a nova pele...

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Uma opção justificada com a preocupação ecológica e a importância de preservar matérias-primas utilizadas, num intencional "consumo responsável", segundo a SAD do emblema da Amoreira: "Nos últimos anos o consumo de roupa cresceu de forma exponencial e a indústria do desporto profissional também tem parte desta responsabilidade."

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Estoril Praia - Futebol, SAD (@estorilpraiasad)

O Estoril revelou ainda que os equipamentos da marca Kappa são feitos de material reciclado, vincando a importância dos 3R's: "O Estoril Praia joga limpo e quer impulsionar o consumo sustentável para ajudar a mudar o mundo! Veste a tua pele, a pele do Mágico Estoril Praia."