Estádio Nacional vai ser reabilitado com ajuda das federações

O Município de Oeiras, a Federação Portuguesa de Atletismo, a Federação Portuguesa de Futebol, a Federação Portuguesa de Rugby e o Instituto Português da Juventude e do Desporto assinam amanhã (11.00) um protocolo de colaboração na dinamização e reabilitação do estádio de Honra, vulgo Estádio Nacional, do Complexo Desportivo do Jamor.

A notícia foi avançada pelo DN, que há duas semanas noticiou que o futuro pode passar por cedências temporais a algumas federações. "O Governo tem estado a avaliar a questão, designadamente com a FPF e também com outras federações, esperando que possa haver brevemente novidades sobre o projeto para o Estádio Nacional, que o abra também a uma participação mais efetiva de outras modalidades", disse fonte governamental ao DN, sem especificar para quando e em que moldes isso poderá ser feito.

Algo que hoje se saberá oficialmente. Segundo o município de Oeiras, "esta formalização de colaboração manifesta-se pela vontade das partes em contribuir para a reabilitação e otimização do Estádio Nacional, enquanto local desportivo privilegiado". Para tal será lançado um concurso de ideias pelas federações envolvidas, com vista à definição do projeto arquitetónico de reabilitação do Estádio Nacional.

O processo de classificação do recinto como Património Nacional foi impugnado, mas não atrapalhará as cedências para uso e exploração, desde que a reabilitação seja feita de acordo com as normas e a supervisão da Direção Geral do Património Cultural, que em 2019, abriu o procedimento de classificação.

O assunto da classificação do Jamor sempre foi polémico. Para muitos, o Estádio Nacional é uma obra-prima da arquitetura fascista. Inspirado no antigo Estádio Olímpico de Berlim, o recinto começou a ser pensado em 1933, mas a primeira pedra só foi colocada em 1938. Acabou por ser inaugurado no dia 10 de junho de 1944 - na altura Dia da Raça Nacional e hoje Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas - pelo Presidente da República Óscar Carmona e pelo presidente do Conselho (cargo idêntico ao de primeiro-ministro) António Oliveira Salazar.

A cerimónia, segundo o DN da altura, "foi uma grande afirmação nacional de otimismo, disciplina e beleza". A festa terminou com um Benfica-Sporting, que os leões venceram, por 3-2. Desde 1946, salvo raras exceções, recebe a final da Taça de Portugal, tendo em 1967 sido o palco da final da Taça dos Campeões Europeus, que o Celtic venceu o Inter Milão. Desde essa altura, tornou-se local sagrado para os adeptos dos escoceses, que fazem romarias anuais.

Só mais tarde o complexo ganhou os espaços que tem atualmente, nomeadamente, a piscina, centro de alto rendimento, centro de ténis, campos de futebol e râguebi, residência para atletas, além do estádio e do centro de treinos e de servir a população para a prática desportiva.