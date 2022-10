"Estacionar o autocarro". Frase icónica de José Mourinho entra no dicionário de Oxford

O autocarro de José Mourinho entrou no Oxford English Dictionary. De entre as frases icónicas do treinador português, a universidade adicionou a expressão "estacionar o autocarro [park the bus] " à frente da baliza, tantas vezes utilizada pelo treinador português para explicar que o adversário só defendeu.

"Como se diz em Portugal, trouxeram o autocarro e estacionaram-no em frente à baliza. Se fosse adepto e pagasse 50 libras por um bilhete para ver este jogo ficaria frustrado de ver os Spurs só a defender", queixou-se Mourinho, após um jogo do seu Chelsea com o Tottenham, em 19 de setembro de 2004, que terminou 0-0.

Na sua revisão trimestral, o mítico dicionário da língua inglesa acrescentou ainda uma frase de Sir Alex Ferguson. Tempo de vagabundo [squeaky bum time]. O termo foi cunhado pelo antigo treinador do Manchester United, em 2003, para se referir aos estágios de final de temporada da Premier League. Um período de tempo particularmente tenso, que antecede o clímax da conquista de uma competição.

Com a adição das duas expressões, de Mourinho e Ferguson, são agora 15 as frases associadas ao futebol no Oxford English Dictionary.