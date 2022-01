Troféu "não salva a época do Benfica", mas pode "fazer história" no museu do Boavista

A Taça da Liga, agora rebatizada de Allianz Cup, é a mal-amada do futebol nacional. Já lhe fizeram o funeral várias vezes, mas foi reanimada e está mais forte do que nunca. História não lhe falta em 16 anos de vida. Foi pensada numa reunião da Liga Portugal em 2006 por proposta do Sporting e do Boavista, equipas que estão na final four da 15.ª edição, que começa terça-feira, em Leiria, com o Benfica (o mais titulado) a jogar com os axadrezados e prossegue na quarta-feira com o Sporting a defrontar o estreante Santa Clara.

Ninguém sabe ao certo de que cabeça saiu a ideia. Segundo as atas da Liga Portugal, a Taça da Liga nasceu numa reunião do organismo em novembro de 2006, quando se discutiam ideias sobre como fazer receitas extra, dar minutos aos jogadores menos utilizados, fazer aparecer talentos e preencher um vazio no calendário das competições nacionais, então reduzidas ao campeonato e Taça de Portugal.