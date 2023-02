Espetador sofreu paragem cardiorrespiratória no Sp. Braga-Benfica

Um espetador sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante o encontro de quinta-feira entre Sporting de Braga e Benfica, para os quartos de final da Taça de Portugal de futebol, tendo sido conduzido ao hospital numa ambulância.

O espetador localizado na bancada nascente do Estádio Municipal de Braga, destinada a adeptos do Sporting de Braga, foi atendido por voluntários da Cruz Vermelha nos 10 primeiros minutos do jogo.

Após o encontro, na conferência de imprensa, com o diretor de comunicação dos minhotos, Alexandre Carvalho, informou que a pessoa em questão sofreu uma paragem cardiorrespiratória, tendo depois sido levada para o hospital.

Durante o minuto de silêncio a propósito do sismo que abalou o sudeste da Turquia e o norte da Síria, na sequência do qual morreram mais de 20 mil pessoas segundo balanços oficiais divulgados na quinta-feira à noite, ouviram-se alguns adeptos a solicitarem a atuação dos voluntários da Cruz Vermelha, que subiram os degraus da bancada até ao local.