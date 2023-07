Espetador causa queda em dominó na Volta a França

Um espetador à beira da estrada entrou no caminho do pelotão durante a 15.ª etapa da Volta a França, este domingo, fazendo cair um ciclista e provocando um efeito dominó atrás dele.

Cerca de metade dos ciclistas ainda na Volta foram eliminados ou atrasaram-se. A queda aconteceu depois dos favoritos Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar já terem passado.

Another huge crash that seemed to be caused by a fan...



All riders involved are back on their bikes #TDF2023 pic.twitter.com/QkxrGaMhcV - Eurosport (@eurosport) July 16, 2023

Este incidente aconteceu um dia depois de uma grande queda devido ao chão molhado pela chuva. Cerca de 50 pilotos caíram ao chão e a corrida esteve parada durante 25 minutos.

Em junho de 2021, na Volta a França, uma mulher de 31 anos colocou um cartaz mesmo em frente à cabeça do grupo, acabando por provocar a queda de dezenas de ciclistas. O incidente causou lesões a muitos dos atletas e mesmo desistências.

A mulher foi condenada, pelo Tribunal Criminal de Brest, a pagar uma multa de 1200 euros por dano involuntário a terceiros.