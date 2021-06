Eriksen continua estável e enviou cumprimentos aos colegas esta manhã

O médio dinamarquês Christian Eriksen continua internado no hospital Rigshospitalet, de Copenhaga, e sua condição permanece estável depois de ter desfalecido este sábado durante o jogo entre a Dinamarca e a Finlândia do Euro 2020.

A federação dinamarquesa informou já este domingo através do Twitter que esteve em contacto com o futebolista do Inter Milão. "Esta manhã falámos com Christian Eriksen, que enviou cumprimentos aos seus companheiros. A sua condição permanece estável e permanece hospitalizado para fazer novos exames", pode ler-se.

A estrela da Dinamarca deu entrada na noite de sábado no hospital após o seu colapso no estádio Parken, onde desfaleceu pouco antes do final do primeiro tempo, tendo recebido tratamento cardíaco para reanimação.

Em conferência de imprensa, o médico da seleção Morten Boesen, que prestou os primeiros socorros no relvado, disse após o jogo que o jogador conversou com ele antes de ir para o hospital, pelo que ia consciente.

Desde então, têm chegado saudações ao jogador, algo que a federação dinamarquesa faz questão de destacar. "Agradecemos as muitas mensagens emocionantes dirigidas a Christian Eriksen por parte de adeptos, jogadores e também da Casa Real, federações internacionais, clubes e muitos outros", pode ler-se no Twitter.

"Incentivamos que essas mensagens sejam enviadas para DBU (federação), onde as iremos reunir e transmiti-las a Christian e à sua família", acrescenta a nota.