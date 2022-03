Equipas da 'Premier League' podem fazer cinco substituiçóes na proxima época

Substituição no campeonato inglês

As equipas da I Liga inglesa de futebol poderão fazer cinco substituições por jogo a partir da próxima temporada, na sequência de uma decisão tomada esta quinta-feira pela sua assembleia de acionistas.

A alteração para cinco substituições, que coloca a Premier League em linha com os outros campeonatos na Europa, tinha sido tomada por esta como medida temporária quando a competição foi retomada em 2020, após a suspensão da mesma a meio da época por causa da pandemia de covid-19.

O International Football Association Board (IFAB) tinha decidido tomar como permanente, em outubro de 2020, a opção pelas cinco substituições, mas a 'Premier League' decidiu não alinhar com as recomendações do IFAB para a temporada 2020-21 e, em vez disso, voltou às três substituições.

"Os clubes concordaram em mudar as regras relativas aos jogadores substitutos. A partir da próxima temporada, os clubes poderão fazer cinco substituições, a serem feitas três vezes durante uma partida, com uma oportunidade adicional ao intervalo, podendo constar nove substitutos na ficha de cada uma das equipas", informou a Premier League.