Enzo quer o Chelsea, falha dois treinos do Benfica e fica sob alçada disciplinar

Enzo Fernández está a esticar a corda com vista a uma saída imediata do Benfica. O jogador desafiou a autoridade do treinador e foi passar o fim de Ano à Argentina, depois de Roger Schmidt ter dito que não havia exceções, e ainda falhou o regresso aos treinos, marcado para ontem, no arranque da operação Portimonense (jogo é sexta-feira).

O médio campeão do Mundo pela Argentina, eleito o melhor jogador jovem do Mundial 2022, não apareceu ontem no Seixal para treinar, nem pela manhã nem pela tarde, tendo recebido um ultimato dos dirigentes encarnados para se apresentar na Luz o quanto antes. Assim que chegar, terá um processo disciplinar à espera, por infringir o regulamento disciplinar interno. E disso mesmo será lembrado pelo diretor Rui Pedro Braz e pelo capitão Otamendi, também campeão do Mundo pela argentina.

Enzo decidiu enviar uma mensagem clara a Rui Costa, que recusou a saída do médio do Benfica sem ser pelo valor da cláusula de rescisão - 120 milhões de euros. O argentino quer sair já para o Chelsea - já tem acordo com os blues, segundo a imprensa argentina - e não quer esperar pelo verão, como pretende o clube encarnado.

O facto de ter sido o seu agente a partilhar as fotografias que provam a infração/presença do jogador no paí de origem na noite de 31 de dezembro estão a ser encaradas pelo Benfica como uma afronta do empresário ao clube, depois do presidente Rui Costa fechar a porta da saída ao jovem médio que há 15 dias se sagrou campeão do Mundo no Mundial 2022 por valores abaixo da cláusula de rescisão: 120 milhões de euros.

O empresário Uriel Pérez sabe da existência de pelo menos duas potenciais ofertas para a compra do médio bemfiquista na ordem dos 100 milhões de euros, que Jorge Mendes apresentou ao presidente benfiquista, e não terá gostado da intransigência das águias em não vender, tendo em conta a margem de lucro que teriam, visto que compraram o passe do jovem por um total de 18 milhões de euros (10 e mais oito milhões em variáveis).

Assim como não gostou que o clube tivesse inclusive exigido o regresso dos dois campeões mundiais - além de Enzo, também Otamendi - antes do Natal. Algo que nem o PSG fez com Lionel Messi, nem a Juventus com Di María ou o Brighton com Mac Allister. Quase todos os argentinos que jogam na Europa tiveram permissão para ficar na Argentina e só voltarem aos respetivos clubes este ano.

Enzo (tal como Otamendi) voltou no dia 27 aos treinos no Seixal e foi titular em Braga, no jogo que terminaria com a primeira derrota da equipa esta época (3-0). O camisola 13 voltou depois à Argentina para passar o ano, contrariando as ordens do treinador, que antes do duelo com os minhotos disse que não haveria exceções para Enzo, depois dele ter dito à chegada a Lisboa que voltaria uns dias depois a Buenos Aires para a festa de fim de Ano. "Somos uma equipa de futebol profissional, as regras são [iguais] para todos os jogadores. É muito importante para todos descansarem entre os jogos, para estarem prontos para o jogo seguinte. Não há exceções quanto a isso", frisou Roger Schmidt.

Kökçü vigiado desde 2021

Para colmatar uma eventual saída de Enzo Fernández, o Benfica estará de olho em Orkun Kökçü, do Feyenoord, segundo a imprensa dos Países Baixos. O jogador da equipa neerlandesa está envolto em polémica, depois de em outubro se recusar a usar a braçadeira de capitão com as cores do arco íris (símbolo da luta LGBTI+), em outubro, num jogo da 10.ª jornada do campeonato dos Países Baixos.

Tem 21 anos e características parecidas com as de Enzo. Aliás, o scouting encarnado já tinha feito o levantamento completo do jovem médio a pedido de Jorge Jesus e foi observado para o lugar que o argentino viria a ocupar no verão. Na época passada, Kökçü fez 45 jogos ao lado de Frederik Aursnes, médio que o Benfica contratou no verão ao Feynoord. Leicester e Arsenal, AC Milan e AS Roma também estão de olhos neste turco, que tem Rui Costa como ídolo.

Bilhetes à venda para o dérbi

O Benfica vai colocar hoje à venda a partir das 9.00 os bilhetes para o dérbi com o Sporting, da 16ª jornada da I Liga, marcado para o dia 15 de janeiro (18.00). Nesta primeira fase, os ingressos destinam-se apenas a sócios, que terão a possibilidade de comprar um bilhete para acompanhante. Os preços variam entre 20 e 75 euros para sócios, e entre os 31 e os 93 euros para não-sócios. Antes, na sexta-feira, os líderes do campeonato recebem o Portimonense e visitam o Varzim (dia 10) na Taça da Portugal.

