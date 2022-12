Enzo pode gerar lucro recorde de transferências em Portugal

Enzo Fernández pode tornar-se em breve não só numa das maiores transferências do futebol português, como passar a ser o jogador que mais lucro (diferença entre valor de compra e venda) gerou a um clube nacional. O médio de 21 anos, que se sagrou campeão do Mundo pela Argentina e foi eleito o melhor jogador jovem do torneio, viu a sua cotação disparar com as grandes exibições no Qatar e está ser cobiçado por alguns dos maiores colossos europeus, com Real Madrid, Liverpool e Chelsea à cabeça. Mas os interessados já sabem: se o quiserem levar no mercado de transferências de janeiro, terão de pagar a cláusula de rescisão de 120 milhões de euros.

O Benfica contratou Enzo ao River Plate no último verão. A SAD dos encarnados adquiriu 75% dos direitos económicos do jogador por 10 milhões de euros, e o negócio envolveu ainda mais oito milhões em variáveis consoante o cumprimento de jogos do médio no clube da Luz. Ou seja, caso algum clube bata a cláusula de 120 milhões, um cenário perfeitamente possível, o lucro do Benfica com a transferência seriam 78 milhões de euros - descontando os 10M da compra, os 30M referentes aos 25% do passe que pertence ao River e mais dois milhões ao clube argentino pelo facto de o médio já ter cumprido mais de 10 jogos pelas águias (se chegar aos 25 são mais dois milhões).

Caso a transferência se concretizar nestes moldes, Enzo passa a ser o jogador que mais lucro deu a um clube português (diferença entra compra e venda, ver tabela) - nestas contas não entram jogadores formados nos clubes que depois foram negociados, como é o caso de João Félix, até hoje a maior transferência do Benfica e do futebol português, que se mudou para o Atlético Madrid a troco de cerca de 126 milhões de euros. E também não entram as despesas pagas em intermediação (valores a que os empresários têm direito) nem os pagamentos de mecanismos de solidariedade (aos clubes formadores), pois tratam-se de verbas difíceis de contabilizar.

Bruno Fernandes lidera

A transferência até hoje que mais lucro gerou a um clube português foi a de Bruno Fernandes, do Sporting para o Manchester United, de acordo com os dados do site transfermarkt. O Sporting pagou no verão de 2017 um total de 8,5 milhões (mais 500 mil euros em variáveis) à Sampdoria, que ficou ainda com direito a 10% de uma mais-valia numa futura venda. Em janeiro de 2020, o médio foi vendido aos red devils num negócio de 55 milhões (aos quais acrescem mais 25 milhões de euros em variáveis). De acordo com o transfermarkt, até agora os leões lucraram 53,30M, dado que houve lugar ao pagamento de uma quantia à Sampdoria relativa as mais-valias.

O segundo negócio mais lucrativo do futebol português até ao momento foi realizado na época passada e envolveu o Benfica. O avançado uruguaio Darwin Nuñez, que tinha sido adquirido ao Almeria, de Espanha, por 24 milhões de euros, rumou ao Liverpool a troco de 75 milhões fixos e mais 25 dependendo de variáveis (entretanto o clube da Luz já encaixou mais cinco milhões). Este negócio, contudo, só gerou mais-valias para o Benfica na ordem dos 46 milhões de euros, já que o Almeria recebeu uma parte da transferência, tal como ficara acordado no contrato por ter salvaguardo uma percentagem num futura venda.

A SAD do FC Porto, e o presidente Pinto da Costa em particular, também têm fama de fazer bons negócios. Entre as várias operações feitas até hoje, a transferência do central Éder Militão para o Real Madrid foi a que mais lucro gerou aos cofres portistas. Os dragões pagaram sete milhões ao São Paulo em agosto de 2018 para adquirir o passe do defesa. E no ano seguinte estavam a transferi-lo para o Real Madrid por 50 milhões de euros, ou seja, um lucro de 43 milhões de euros.

Outro grande negócio da SAD azul e branca foi realizado na época passada, no mercado de transferências de janeiro, envolvendo o Liverpool. O extremo colombiano Luis Díaz tinha custado 7,22 milhões de euros ao FC Porto, e acabou vendido por 45 milhões, sendo que entretanto os dragões já receberam mais dois milhões de euros de 15 possíveis em função de objetivos cumpridos.

