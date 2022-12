Enzo Fernandez: "Jamais esquecerei este momento"

Enzo Fernandez com o prémio de melhor jogador jovem do Mundial

"Jamais esquecerei este momento da minha vida. Chegar aqui, ter a possibilidade de jogar o Mundial e de o conquistar pelo meu país, isso não tem preço", disse o médio de 21 anos, que ao título mundial com a Argentina junta o troféu de melhor jogador jovem.

Enzo Fernández, que se tem destacado na I Liga portuguesa ao serviço do Benfica, que o contratou ao River Plate, assumiu a titularidade pela albiceleste no Mundial ao terceiro jogo, diante da Polónia (vitória por 2-0) e passou a ser opção no 11 até à final.

O médio foi utilizado nos sete jogos da campeã mundial, mas nos dois primeiros, na derrota com a Arábia Saudita (2-1) e na vitória com o México (2-0, com um golo seu), apenas entrou sensivelmente a partir da hora de jogo.

O golo aos mexicanos, e o bom desempenho, terá ajudado na titularidade, e Enzo Fernández voltou a estar evidência diante da Polónia, ao assistir Julian Alvarez para o segundo golo dos argentinos.

"É um momento [a vitória no Mundial] que trarei sempre comigo, vencer o campeonato do mundo, é incrível", adiantou o médio.

No final, o médio benfiquista deixou também palavras sobre Messi, eleito o melhor jogador do Mundial e que foi o segundo melhor marcador, com sete golos.

"Messi merece mais do que ninguém (ser campeão do mundo), estou tão feliz por ele, pelos jogadores", concluiu o médio.