Enzo destaca-se no Mundial e já tem o Real Madrid à perna

De acordo com o jornal Marca, o médio benfiquista Enzo Pérez está no radar do Real Madrid. O objetivo principal dos merengues é Jude Bellingham, do Borussia Dortmund, mas o elevado número de clubes interessados no internacional inglês fizeram os responsáveis espanhóis virar as atenções para o argentino do Benfica, que se tem mostrado em grande nível no Mundial, como o demonstra o grande golo apontado ao México.

Na verdade, diz a a Marca, Enzo é um jogador bem conhecido do Real Madrid, que chegou a estar a um pequeno passo de o contratar há uns anos, mas o facto de ser extracomunitário travou na altura que os contactos com o River Plate se desenvolvessem.

Os responsáveis do Real Madrid não deixaram de seguir o médio argentino e ficaram impressionados com a rapidez como se adaptou ao futebol europeu e como num curto espaço de tempo se tornou numa das principais figuras do Benfica.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O clube da Luz pagou 10 milhões de euros no verão ao River Plate por 75% do passe de Enzo, podendo o negócio acrescer um valor de oito milhões de euros caso sejam atingidos determinados objetivos. A cláusula de rescisão do médio argentino é de 100 milhões de euros, mas o Real Madrid acredita que será mais barato.