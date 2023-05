Entre o mérito do Benfica e a resiliência do FC Porto. O campeão é conhecido hoje

Roger Schmidt (Benfica) e Sérgio Conceição (FC Porto). O mesmo cargo, a mesma ambição e duas formas de olhar para a última jornada da I Liga 2022-23, que atribuirá hoje o título de campeão. As águias querem o 38.º da história e os dragões o 31.º troféu nacional.

Escudado por uma vantagem de dois pontos na tabela classificativa (84 contra os 82 do rival), o técnico alemão assumiu ontem que "foi uma longa viagem" até chegar à última jornada, sabendo que se o Benfica vencer o Santa Clara (18.00, BTV) é campeão. A mesma ambição, apesar de depender do rival, move o FC Porto, que recebe o V. Guimarães à mesma hora (Sport TV1) e Sérgio Conceição disse ontem acreditar que é possível revalidar o título: "Não há "ses", temos de fazer o nosso jogo, ganhá-lo, e por volta das 20.00 horas vamos saber quem é o campeão. Acreditar? Obviamente. Sempre foi o meu discurso e continua a ser até amanhã [hoje] às 20.00."

Para o técnico benfiquista, pelo que os encarnados fizeram até hoje, "merecem o título". Mas o mérito conquista-se e quem acabar em 1.º lugar "merecerá sempre o título". Um opinião mais vincada do que a manifestada pelo homólogo portista, que sabe que depende do rival: "Isto de merecer ou não merecer... No campeonato entre os grandes, equipas no top-4, estamos à frente, mas não fizemos tão bem as coisas contra equipas teoricamente mais acessíveis."

O grau de dificuldade dos jogos - FC Porto terá pela frente um V. Guimarães já com a Liga Conferência garantida, mas a lutar para entrar na 3.ª pré-eliminatória (via 5.º lugar), enquanto o Benfica joga com o último da tabela, o Santa Clara, já despromovido - também motivou discursos diferentes. "Espero uma equipa que vem de quatro vitórias consecutivas e espero que o FC Porto esteja à altura dentro de um jogo difícil, em que vamos ter de estar concentrados. Aquilo que se passa nos outros campos, nunca falei. Nunca falei de outras equipas e não o vou fazer agora", atirou Conceição.

Os "outros" são o Benfica e o seu treinador não acredita em facilidades: "O Santa Clara não tem nada a perder. Basta ver e analisar os últimos jogos que fizeram, não jogam como uma equipa despromovida. Têm jogado bom futebol, com intensidade e são rápidos. Estou à espera de um adversário que joga sem pressão perante um estádio cheio."

Maratona vs resiliência

Há pouco mais de um mês, o Benfica chegou a ter dez pontos de vantagem para o FC Porto, agora tem apenas dois, fruto de uma reta final intermitente que foi desvalorizada por Roger Schmidt. "A temporada é uma maratona e a situação é muito clara: fizemos muitos pontos esta época e agora temos o último jogo para vencer. Cada jogo representava uma tarefa. No domingo passado a tarefa foi recuperar e foi um empate muito importante porque é diferente perder ou empatar [com o Santa Clara]. Foi um bom dia para nós", defendeu o alemão, que pode festejar no ano de estreia na Luz.

Honra seja feita a Sérgio Conceição, que apostou tudo na "resiliência" da equipa, mesmo quando tinha pela frente uma missão (quase) impossível, de recuperar dez pontos - algo nunca conseguido desde que há campeonato nacional. "Faz parte do ADN desta equipa não atirar a toalha ao chão, mesmo sabendo que fomos perdendo alguns pontos e que as coisas iam ficando mais difíceis. Nem tudo fizemos bem. Não é normal uma distância tão grande. Já fomos campeões com 85 pontos, e podemos fazer isso se ganharmos amanhã [hoje]", avisou, sem perder a oportunidade de mandar um recado a essa "terceira equipa que nem sempre é feliz" nos jogos do FC Porto. Referia-se às equipas de arbitragem, com quem travou muitas batalhas verbais durante a época. Mas desta vez, para o jogo do Dragão, até foi nomeado "o melhor árbitro português", Artur Soares Dias. Sobre a nomeação de Rui Costa para o jogo do Benfica, nem uma palavra.

Guedes e João Mário de fora

Com o regresso de Bah após lesão, será que Roger Schmidt vai sentar Aursnes no banco hoje? "Aursnes é muito importante, um jogador muito flexível e posso utilizá-lo em várias posições. Já jogou atrás, no meio-campo, como segundo ponta-de-lança. Temos várias opções. É muito bom contar com quase todos os jogadores. Infelizmente, Gonçalo Guedes tem um problema. Estamos tristes com a sua lesão, mas é mais uma razão para fazermos um bom jogo", respondeu o treinador dos encarnados, admitindo que a equipa está confiante, mesmo com "pressão, tensão e algum nervosismo à mistura".

A 314 km de distância, a pressão também existe e mesmo quando não existe, Conceição faz questão de a criar. Porquê? "Faz parte da minha forma de estar. Normalmente a equipa é um bocadinho a imagem do treinador [...] Ganhar passa a ser um vício. Sinto-me normal a ganhar e sinto-me muito mal a perder. É o meu estado de espírito. Se quiser mudar para ser simpático para algumas pessoas não consigo, não sou eu. Prefiro agarrar nas malas e ir para Coimbra, para a minha casa", avisou o portista, que continua sem poder contar com João Mário (lesão).

Instado a fazer um balanço da época para o caso de ser a última vez que antecipa um jogo, para o campeonato, como treinador do FC Porto, Conceição sorriu e agradeceu aos jornalistas por o "aturarem, especialmente por causa dos atrasos". Além disso, ainda tem mais uma partida antes de dar a época por terminada. No dia 4 de junho joga a final da Taça de Portugal, frente ao Sp. Braga: "Lutamos por dois títulos. Um depende de nós, outro não."

Já para Roger Schmidt, ainda não é "altura para balanços" porque há um "objetivo por conquistar" e não lhe cabe a ele dizer se o Benfica foi a melhor equipa em Portugal.

isaura.almeida@dn.pt