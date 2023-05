Quatro jornadas por disputar e seis pontos a separar o líder da Liga do terceiro classificado. Benfica e Sp. Braga defrontam-se este sábado na Luz (20.30, BTV) num jogo que pode clarificar a luta pelo título: em caso de vitória dos encarnados, os minhotos perdem praticamente todas as hipóteses de sonhar com uma conquista inédita no seu historial (se o resultado for por quatro golos ou mais de diferença será uma certeza matemática).

Já um empate não beneficia nenhum dos dois, isto se o FC Porto triunfar na deslocação a Arouca segunda-feira (outro resultado dos dragões, deixará os lisboetas praticamente campeões); já a vitória dos arsenalistas abrirá uma ponta final de Liga emocionante, com três equipas em condições de levantar o troféu, sobretudo tendo em conta que o líder terá de viajar até Alvalade. Ao contrário do Benfica, só por uma vez na história o Sp Braga esteve tão perto de o conseguir: em 2009/10, sob o comando de Domingos Paciência, terminou no segundo lugar, tendo entrado na última jornada ainda com hipóteses teóricas de chegar ao primeiro, o que acabou por não acontecer uma vez que o conjunto de Jorge Jesus não vacilou e bateu o Rio Ave em casa.