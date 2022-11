Enner Valencia volta a marcar no empate do Equador com os Países Baixos

Países Baixos e Equador empataram esta sexta-feira 1-1, em partida da 2.ª jornada do grupo A do Mundial 2022. As duas seleções mantêm-se na liderança com quarto pontos, tendo este resultado eliminado desde já o Qatar a uma jornada do fim da fase de grupos.

Os neerlandeses começaram melhor e abriram o marcador aos seis minutos com um golo de Cody Gakpo, após passe de Davy Klaassen.

SEM HIPÓTESE, GAKPO!



⚽ Acompanha todo o Mundial na SPORT TV#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #FIFAWorldCup #Qatar2022 #sagres #Holanda #Equador pic.twitter.com/dWjrgbehoO - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) November 25, 2022

Em cima do intervalo, os equatorianos ainda fizeram um golo, mas acabou por ser anulado, uma vez que o remate de Pervis Estupiñán beneficiou do facto de Jackson Porozo estar em fora de jogo, interferindo com a visão do guarda-redes.

O empate acabou por surgir no início da segunda parte graças a uma excelente jogada de ataque, com Estupiñán a rematar para a defesa do guarda-redes Andries Noppert, tendo surgido Enner Valencia a fazer o empate, isolando-se assim na lista de melhores marcadores do torneio, com três golos marcados.

Enner Valencia devolve o empate ao Equador, está em grande forma



⚽ Acompanha todo o Mundial na SPORT TV#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #FIFAWorldCup #Qatar2022 #Sagres #PaisesBaixos #Equador pic.twitter.com/UBnLV58SgA - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) November 25, 2022

O Equador até esteve muito perto de vencer, quando logo a seguir o ex-sportinguista Gonzalo Plata rematou à barra da baliza dos Países Baixos.

