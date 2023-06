Embalo mundial na Ericeira

Com os Mundiais ISA ainda frescos na memória - Portugal adiou para 2024 a possibilidade de garantir mais apurados para os Jogos Olímpicos -, a Liga MEO Surf está de regresso, com a terceira etapa, em Ribeira D'Ilhas. Dos seis surfistas que competiram em El Salvador, o Allianz Ericeira Pro conta com quatro em ação: Guilherme Ribeiro, Kika Veselko, Guilherme Fonseca e Teresa Bonvalot. Os dois primeiros repartem a liderança dos rankings nacionais com Vasco Ribeiro e Gabriela Dinis, mas, com a aplicação do critério de desempate, começam de licra amarela vestida, restando saber se a mantêm segunda-feira. Tendo primeira chamada às 6h30, o evento deve arrancar "ainda com o rasto da depressão Óscar, que trouxe de volta as ondas à costa portuguesa", segundo o diretor de prova, Francisco Morgado.

Como o primeiro dia coincide com o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, a Associação Nacional de Surfistas vai aproveitar a ocasião para homenagear os maiores atletas nacionais: ao longo de três dias, as licras usadas em competição vão ter os apelidos de Frederico Morais, Teresa Bonvalot, Tiago Pires, Yolanda Hopkins, Nuno Vitorino, Marta Paço (surf), Carlos Lopes, Fernanda Ribeiro, Pedro Pichardo, Rosa Mota, Nelson Évora, Patrícia Mamona, Lenine Cunha (atletismo), António Félix da Costa, Armindo Araújo (automobilismo), Neemias Queta (basquetebol), Fernando Pimenta (canoagem), Cristiano Ronaldo, Eusébio, Vítor Baía, Luís Figo, Jéssica Silva (futebol), Telma Monteiro (judo), Miguel Oliveira (motociclismo), Gustavo Ribeiro (skate) e João Sousa (ténis).