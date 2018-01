Jesus aposta em Bryan Ruiz e Montero

Pub

Sporting com duas novidades no onze inicial para a final da Taça da Liga.

Sporting e V. Setúbal disputam esta noite em Braga a primeira decisão relativa à temporada 2017/2018. Curiosamente os dois clubes protagonizaram a primeira final desta prova, realizada em 2007/08 e que na altura sorriu aos sadinos nas grandes penalidades.

Bryan Ruiz e Fredy Montero são as duas grandes novidades no onze inicial do Sporting, que é o seguinte: Rui Patrício, Piccini, Coates, Mathieu e Fábio Coentrão; William; Bruno Fernandes, Rúben Ribeiro e Bryan Ruiz; Montero e Bas Dost.

Banco: Salin, Ristowski, André Pinto, Acuña, Bruno César, Battaglia e Doumbia.

O Vitória de Setúbal vai alinhar com: Trigueira; Arnold, Vasco Fernandes, Pedro Pinto e Nuno Pinto; Semedo; Podstawski, João Amaral e Costinha; João Teixeira e Gonçalo Paciência.

Suplentes: Cristiano, André Sousa, Pedrosa, Alled Andrade, Edinho, Jacob e Patrick.