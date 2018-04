Pub

Avançado brasileiro substituído pelo mexicano no onze inicial deste jogo da 29ª jornada da I Liga.

V. Setúbal e Benfica defrontam-se no Bonfim a partir das 20h30, num estádio que estará esgotado e vestido de vermelho, depois da equipa de Rui Vitória ter subido ao primeiro lugar da classificação, na sequência da vitória que obteve diante do V. Guimarães e da derrota do FC Porto em Belém.

Rui Vitória não faz alterações e vai a jogo com o onze habitual das últimas semanas: Bruno Varela; André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo; Fejsa; Pizzi e Zivkovic; Rafa, Jonas e Cervi.

O V. Setúbal vai alinhar com: Cristiano; Arnold, Nuno Reis, Yohan Tavares e Nuno Pinto; Nené Bonilha e José Semedo; Costinha e Wallyson; Edinho e André Pereira.