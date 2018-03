Pub

Leões recebem os vice-campeões da República Checa, para a 1.ª mão dos oitavos-de-final da Liga Europa.

O avançado português Rafael Leão ficou fora dos convocados do Sporting para o encontro com o Viktoria Plzen, da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, numa lista em que se estreia Ronaldo Tavares. O treinador do Sporting, Jorge Jesus,não poderá contar com Doumbia, que se lesionou no jogo com o FC Porto, nem tão pouco com Bas Dost e o lateral Piccini.

Frente ao líder do campeonato checo, o clube português tenta regressar aos quartos de final da competição, fase que alcançou pela última vez em 2011/12, ano em que foi eliminado nas meias-finais.

Equipas:

Sporting: Rui Patrício; Ristovski, Coates, Mathieu, Coentrão; William, Bruno Fernandes, Bryan Ruiz, Acuña (Battaglia, 57'); Gelson Martins; Montero

Outros suplentes: Salin, Palhinha, Petrovic, Bruno César, Rúben Ribeiro e Ronaldo Tavares

Plzen: Hruska; Reznik, Hejda, Hubnik, Limbersky; Horava, Hrosovsky; Petrzela (Chory), Kolar, Zeman; Krmencik

Outros suplentes: Kozacik, Kovarik, Hajek, Bakos, Havel e Cermak

GOLOS: 1-0 Montero (45+1'), 2-0 Montero (49')