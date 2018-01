Intervalo chega sem golos por culpa de Jhonatan

Pub

FC Porto joga esta noite em Moreira de Cónegos (21.00, Sport TV1).

O FC Porto tenta reforçar esta terça-feira a liderança da I Liga, na deslocação a Moreira de Cónegos, em encontro da 20.ª jornada.

Um dia depois do empate (1-1) do tetracampeão Benfica no Restelo, a equipa de Sérgio Conceição manteve a liderança isolada, com mais um ponto do que os leões, que recebem na quarta-feira o Vitória de Guimarães. Os dragões continuam invictos na prova, tendo um jogo incompleto (Estoril).

Por seu lado, o Moreirense apenas venceu um de nove jogos caseiros, mas só perdeu em três ocasiões.

Equipas

Moreirense:: Jhonatan; Sagna, Aberhoune, Belkeroui e Rúben Lima; Boubacar e Alfa Semedo; Bilel, Tozé e Arsénio; Edno

Suplentes: Felipe, André Micael, Alan Schons, Zizo, Peña, Cádiz e Dramé

FC Porto: José Sá; Ricardo, Felipe, Reyes, Alex Telles, Herrera, Óliver, Paulinho, Brahimi, Marega e Aboubakar

Suplentes: Casillas, Maxi Pereira, Jorge Fernandes, Sérgio Oliveira, André André, Waris e Soares