Benfica ganha em Moreira de Cónegos com golos de Pizzi e Jonas (0-2)

Benfica é o primeiro dos três grandes a entrar em campo este domingo, na 17.ª jornada da I Liga. Encarnados procuram dar seguimento no terreno do Moreirense à boa exibição diante do Sporting na quarta-feira

Onzes iniciais:

Moreirense - Jhonatan; Sagna, Hichem Belkaroui, André Micael e Rúben Lima; Alan Schons, Alfa Semedo e Neto; Billel, Cádiz e Arsénio.

Suplentes - Felipe, Koffi Kouao, Iago Santos, Bruno Ramires, Tozé, Zizou e Ronaldo Peña.

Benfica - Bruno Varela; André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo; Pizzi, Samaris e Krovinovic; Salvio, Jonas e Cervi.

Suplentes - Svilar, Lisandro, Keaton Parks, João Carvalho, Rafa, Seferovic e Raúl Jiménez