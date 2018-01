O jogador do Portimonense, Lumor Agbenyenu (E), disputa a bola com o jogador do Sporting de Braga, Marcelo Goiano, durante o jogo da Primeira Liga de Futebol disputado no Estádio do Portimonense, Portimão, 20 de janeiro de 2018. LUÍS FORRA/LUSA

| LUÍS FORRA