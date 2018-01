Pub

Sporting joga esta noite com o Vit.Guimarães e em caso de vitória passa para o primeiro lugar da I Liga.

O Sporting pode chegar à liderança da I Liga, caso aproveite os empates de FC Porto e Benfica e vença o Vit.Guimarães esta noite (21.00, Sport TV), em encontro da 20.ª jornada.

A formação de Jorge Jesus começa o jogo de Alvalade no terceiro lugar, com os mesmos 47 pontos do Benfica e menos dois do que os 49 do FC Porto (ainda com meio jogo em atraso), mas pode acabá-lo na frente, com mais um ponto do que os dragões e três dos encarnados.

Os leões empataram na última jornada, em Setúbal, enquanto o Vit. Guimarães ganhou na última ronda, depois de quatro derrotas consecutivas.

Equipas

Sporting: Rui Patrício; Ristovski, Coates, Mathieu, Coentrão; William Carvalho, Battaglia, Bruno Fernandes, Acuña; Rúben Ribeiro, Bas Dost

Suplentes: Salin, André Pinto, Piccini, Bruno César, Bryan Ruiz, Montero, Doumbia

Vit. Guimarães: Douglas; João Aurélio, Jubal, Pedro Henrique, Konan; Wakaso, Rafael Miranda; Raphinha, Hurtado Sturgeon; Tallo

Suplentes: Miguel Oliveira, Marcos Valente, Víctor García, Chico Ramos, Rincón, Hélder Ferreira, Rafael Martins