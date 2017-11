Manuel Fernandes marca o primeiro de Portugal (1-0)

Pub

Selecionador português colocou em campo jogadores pouco utilizados. Kevin Rodrigues faz a sua estreia pela seleção principal

O guarda-redes José Sá, os defesas Edgar Ié, Kevin Rodrigues e Ricardo Ferreira, os médios Rony Lopes e Bruno Fernandes e os avançados Bruma e Gonçalo Paciência vão ter a oportunidade de somar a primeira internacionalização pela seleção principal. Pela frente, Portugal vai ter uma seleção que também assegurou a presença no Mundial2018, depois de ter ficado no segundo lugar do Grupo B da fase final da zona asiática de qualificação.

Onzes iniciais:

PORTUGAL - Anthony Lopes; Cancelo, Neto, Pepe e Kevin Rodrigues; Danilo, Manuel Fernandes e João Mário; Bernardo Silva, Gonçalo Guedes e André Silva.

ARÁBIA SAUDITA - Alowais, Osama Hawsawi, Othman e Alburayk, Alshehri, Hazaa, Alkhaibri, Alshahrani, Otayf, Al Dawsari e Motaz Hawsawi.