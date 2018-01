FC Porto disputa lugar no Jamor com o Sporting

Pub

Mexicanos Herrera e Layún materializaram o ascendente portista, o Moreirense ainda reduziu pelo reforço Edno mas depois disso nunca esteve perto de fazer o empate. Lesão de Brahimi preocupa Sérgio Conceição

O FC Porto venceu nesta quinta-feira o Moreirense, fora de casa, por 2-1 numa eliminatória que os dragões venceram com relativa facilidade, marcando encontro com o Sporting nas meias-finais da Taça de Portugal.



Ambos os treinadores mudaram sete peças em relação ao encontro do último fim-de-semana. Conceição lançou Casillas, Maxi, Felipe, Layún, Herrera, Hernâni e Soares em detrimento de José Sá, Ricardo, Reyes, Óliver, Corona, Marega e Aboubakar.



A verdade é que o FC Porto não precisou de suar muito, na primeira oportunidade Herrera, aos 8 minutos, concluiu com êxito após uma bela assistência de Soares, que regressou à titularidade e esteve muito perdulário na finalização.



Aos 20, uma bola mal aliviada por Ruben Lima, que até foi dos melhores do Moreirense, permitiu a Layún fazer o segundo golo do jogo e, perante, tanta facilidade pensava-se que o jogo estava sentenciado. E estava mesmo, mas o Moreirense aos 29 minutos teve uma grande oportunidade, com Peña, primeiro, e Zizo, depois, a desperdiçarem no mesmo lance um golo que parecia certo.



Até ao intervalo a nota de maior saliência foi a saída de Brahimi, por lesão, e a cara do argelino quando saiu e dialogou com Sérgio Conceição deixa antever que não estará, pelo menos, no próximo encontro, diante do Estoril, na segunda-feira.



No segundo tempo, o treinador do Moreirense tentou tudo, lançando logo no reatamento o reforço Edno, avançado de 34 anos que já foi campeão pelo Corinthians, passando a jogar com dois avançados. A verdade é que Edno conseguiu concluir de cabeça um belo centro de Tozé aos 74 minutos relançando e eliminatória.



No entanto, até final o FC Porto geriu bem o jogo e Soares desperdiçou dois golos feitos. Os dragões estão nas meias-finais da Taça de Portugal, troféu que não vencem desde 2011.



Uma última nota para Manuel Oliveira, muito condescendente disciplinarmente para com Alex Telles e Maxi Pereira.