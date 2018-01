João Carvalho no onze do Benfica no Restelo

Pub

Equipa de Rui Vitória testa Belenenses de Silas e pode chegar ao primeiro lugar da classificação (21.00, Sport TV1)

O Benfica é o primeiro dos três grandes a entrar em ação na 20.ª jornada da I Liga, visitando esta segunda-feira (21.00, Sport TV1) o Belenenses. Se vencerem, os encarnados sobem à liderança provisória da prova.

As águias estão em terceiro lugar do campeonato, com 46 pontos, a apenas um ponto do Sporting e a dois do FC Porto, que tem ainda um jogo para completar (Estoril).

O Belenenses é 12.º com 20 pontos e tem um novo treinador ao leme, desde que trocou Domingos Paciência por Silas, ex-futebolista e que inicia agora a carreira de técnico.

Equipas

Belenenses: Filipe Mendes; Pereirinha, Gonçalo Silva, Sasso e Florent; Diogo Viana, Yebda, André Sousa e Filipe Chaby; Fredy e Maurides

Benfica: Bruno Varela; André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo; Fejsa, João Carvalho e Pizzi; Salvio, Jonas e Cervi