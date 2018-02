Pub

Holandês recuperou de lesão e é opção para Tondela

O internacional holandês Bas Dost recuperou da lesão que o afastou dos últimos jogos do Sporting e faz parte da equipa que Jorge Jesus escolheu para o embate desta segunda-feira com o Tondela, onde formará dupla de ataque com o colombiano Montero.

Sem poder contar também com o castigado Fábio Coentrão, o treinador dos verde e brancos escolheu Bruno César para o lado esquerdo da defesa.

Tondela: Cláudio Ramos, David Bruno, Ricardo Costa, Jorge Fernandes e Joãozinho; Bruno Monteiro e Hélder Tavares; Tyler Boyd, Pedro Nuno e Miguel Cardoso.

Sporting: Rui Patrício, Piccini, Coates, Mathieu e Bruno César; William, Bruno Fernandes, Gelson e Acuña; Montero e Bas Dost.