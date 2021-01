Edgar Davids é o novo treinador do Olhanense

A antiga estrela holandesa Edgar Davids anunciou esta segunda-feira que será o treinador do Olhanense, do Campeonato de Portugal. A revelação foi feita através da sua página na rede social Instagram, onde junto ao símbolo do clube escreveu: "Próximo capítulo, Sporting Clube Olhanense."

Davids, de 47 anos, foi uma das grandes figuras do futebol mundial na década de 1990 e no início do século, tendo representado Ajax, Milan, Juventus, Barcelona, Inter Milão e Tottenham, entre outros.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Começou a sua carreira no Barnet, clube dos escalões amadores de Inglaterra, nas épocas 2012/13 e 2013/13. Esta temporada, estava como adjunto do Telstar, da segunda divisão holandesa.

Agora, inicia funções no Olhanense, clube que ocupa o quarto lugar da Série H do Campeonato de Portugal, com quatro vitórias, um empate e duas derrotas, estando a dez pontos do líder V. Setúbal.