É oficial. Raphael Guerreiro reforça Bayern de Munique

Raphael Guerreiro, de 29 anos, já é do Bayern de Munique. O clube alemão apresentou esta sexta-feira o jogador português como o novo reforço da equipa da Bundesliga.

Depois de ter vestido a camisola do Borrussia Dortmund, o internacional português assinou contrato com o Bayern de Munique, válido até 2026.

"Quando recebi a chamada do Bayern, a minha decisão foi tomada rapidamente. É uma honra jogar por este grande clube e também aprecio muito Thomas Tuchel pelo tempo que passamos juntos no Dortmund", afirmou o português numa entrevista publicado no site do clube que conquistou este ano o 11.º título consecutivo de campeão da Alemanha.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Raphael Guerreiro afirmou que fará "de tudo para ganhar o maior número de títulos possível. Essa é a filosofia do Bayern".

Para Jan-Christian Dreesen, CEO do campeão alemão, o português é "um dos melhores e mais consistentes jogadores da Bundesliga há anos".

Destaca a faceta "versátil" e a "experiência internacional" de Guerreiro, referindo que o jogador, "enquadra-se na equipa tanto a nível de caráter como a nível desportivo". "Estamos muito felizes por termos conseguido contratá-lo. O treinador e nós, como responsáveis, concordamos que vai enriquecer o nosso jogo", sublinhou o CEO do clube alemão.