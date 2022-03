Duplantis fecha mundiais de atletismo com recorde mundial

Armand Duplantis bateu este domingo o recorde do Mundo do salto com vara, em um centímetro, ao saltar 6.20 metros, nos Mundiais de pista coberta, em Belgrado. O sueco já se tinha sagrado campeão mundial, mas optou por tentar quebrar o recorde que já lhe pertencia (6,19) e que tinha sido alcançado há duas semanas, na mesma pista, em Belgrado.

Foi a quarta vez que Duplantis bateu a melhor marca mundial, sendo que duas delas foram conseguidas nos últimos 15 dias. Ontem, nos mundiais indoor superou o brasileiro Thiago Braz (5.95) e o norte-americano Chris Nilsen (5.90).

Foi o terceiro recorde do Mundo batido no último dia dos Mundiais de Belgrado, depois de Yulimar Rojas (15.74 metros, no triplo salto) e Grant Holloway (7,29s, nos 60 metros barreiras).