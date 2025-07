Dupla D&D fabricou o golo que impediu Diogo Costa de contrariar a malapata do clássico de sexta-feira

O magro triunfo do Benfica no clássico da 7.ª jornada da I Liga acaba por também por premiar a atitude defensiva do FC Porto, que ficou reduzido a dez jogadores antes dos 20 minutos de jogo. Além de perder o jogo (1-0), a equipa portista perdeu também a liderança do campeonato, agora na posse do campeão, de forma provisória, uma vez que o Sporting só joga sábado (em Faro, às 20.30, Sport TV). Di María voltou a ser decisivo e mostrou que pode (e deve) jogar com David Neres.