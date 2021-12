Duelos com história para FC Porto e Sp. Braga

Quando foi eliminado da Champions e garantiu um lugar na Liga Europa, Sérgio Conceição foi questionado sobre as preferências para o sorteio do inédito playoff da prova e respondeu que só de pensar no assunto "Liga Europa" ficava com "azia". Pior terá ficado ao ver que o sorteio colocou o seu FC Porto frente à Lazio, clube onde jogou e conquistou vários troféus, entre 1998 e 2000 e depois em 2003 antes do regresso ao Dragão.

Já o Sp. Braga vai jogar com o Sheriff (Moldávia). Os encontros realizam-se a 17 e 24 de fevereiro, com os portista a começar no Dragão e os guerreiros a fechar o playoff em casa. Este ano os golos fora não dão vantagem em caso de empate, sendo o prolongamento e as grandes penalidades a forma de desempate em vigor.

A última vez que FC Porto e Lazio se defrontaram, a história teve um final feliz para os dragões. Foi na edição 2002-03 e terminou com a conquista a Taça UEFA sob o comando de José Mourinho. Uma goleada conseguida ainda no Estádio das Antas (4-1), frente a uma superequipa que tinha nomes como Fernando Couto, Mihajlovic, Simeone, Stankovic e Chiesa deu uma preciosa vantagem para selar o apuramento para a final com um 0-0 em Roma.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Atualmente treinados por Maurizio Sarri, os laziale têm no médio sérvio Milinkovic-Savic e nos italianos Ciro Immobille (avançado) e Francesco Acerbi (defesa) as grandes estrelas. A Lazio ocupa o nono lugar da Serie A do Calcio, a 15 pontos do líder Inter e terminou a fase de grupos em segundo, atrás do Galatasaray.

Para Vítor Baía "vai ser uma eliminatória dura", parecida com as que os dragões costumam ter na Liga dos Campeões, mas a confiança na presença na próxima fase da competição é enorme. Depois da eliminação na Champions, o vice-presidente portista admitiu que o objetivo é "ir o mais longe possível" na Liga Europa. O jogo será especial para Sérgio Conceição: "Todos sabem que ele é uma pessoa focada e profissional. Vai preparar os jogos como sempre prepara, de forma meticulosa. Mas, a parte emocional não deixará de estar presente. É querido dos adeptos, faz parte da história da Lazio."

Sheriff, o clube do país que não existe

Fundado em 1997 por dois antigos comandantes do KGB - um deles, Viktor Gusan, ainda é dono do clube -, o Sheriff tem pouca história futebolística para contar, para além de ter ganho 19 títulos em 21 possíveis na Moldávia e ter vencido o Real Madrid no Bernabéu nesta edição da Champions. Fora do contexto do futebol a história é muita e polémica. E pode dizer-se que é um clube rico no país mais pobre da Europa... que não o reconhece como tal, apesar de estar inscrito na liga moldava.

O clube é de Tiraspol, capital da Transnístria, região na fronteira da Moldávia com a Ucrânia que se autoproclamou independente em 1990. Apesar de não ser reconhecido por nenhum país membro da ONU, a Transnístria tem bandeira, governo, assembleia, exército, língua e moeda próprias.

Para Carlos Carvalhal, o percurso na Liga dos Campeões é digno de registo.

"Uma equipa que faz 7 pontos na Champions, colocando o Shakhtar atrás deles, com uma vitória frente ao Real Madrid por 2-1. Eliminou o Estrela Vermelha e o Dinamo de Zagreb para chegar à Champions. Independentemente do nome é uma equipa forte, que já conseguiu surpreender muita gente. Estamos à espera de jogar contra uma equipa muito competente, mas nós temos ambição e vamos fazer de tudo para chegar aos oitavos de final", lembrou o treinador do Sp. Braga à Next.

Este ano os segundos de cada agrupamento da fase de grupos da prova (caso do Sp. Braga) e os rebaixados da Champions (caso do FC Porto) têm de jogar um playoff intermédio de acesso aos oitavos de final da prova. Os oito apurados irão juntar-se aos oito líderes da fase de grupos já apurados: Estrela Vermelha, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Bayer Leverkusen, Lyon, Mónaco, Spartak Moscovo e West Ham. O sorteio dos oitavos será a 25 de fevereiro.