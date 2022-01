Duas estreias na convocatória da seleção nacional

O selecionador nacional de andebol, Paulo Jorge Pereira, divulgou esta terça-feira a convocatória para a fase final do campeonato da europa da modalidade, que decorre entre 13 e 30 de janeiro na Hungria e na Eslováquia.

No lote de 18 convocados, há lugar a duas estreias, com as entradas de Daniel Vieira e Martim Costa a serem convocados para a equipa nacional pela primeira vez. Em sentido inverso, Miguel Espinha e Tiago Sousa foram deixados de fora das escolhas finais do selecionador. "Houve alguma alteração porque, de certa forma, nós tínhamos planificado de uma forma e, agora, houve um posto que acabámos por pensar de maneira diferente", referiu Paulo Jorge Pereira, acrescentando que a covid-19 acabou por ter um impacto nas escolhas. Apesar destas duas alterações, o resto da convocatória segue o planeado, "no geral", acrescentou.

Portugal estreia-se no campeonato da Europa frente à Islândia, na próxima sexta-feira. É a sétima vez que a seleção nacional está numa fase final de um europeu da modalidade. Paulo Jorge Pereira considera que a equipa nacional vai "ter de ser capazes de situar a forma de resolver problemas no jogo", referindo que, se a equipa souber interpretar as diferentes fases do jogo, terá mais hipóteses de seguir em frente.

A seleção portuguesa integra o grupo B do campeonato. Após o jogo com a Islândia, na sexta-feira, Portugal vai defrontar a anfitriã Hungria, no domingo, terminando a fase de grupos frente aos Países Baixos, no dia 18 de janeiro.

A lista de convocados completa é a seguinte: Gustavo Capdeville (Benfica) e Manuel Gaspar (Sporting); Diogo Branquinho (FC Porto), Leonel Fernandes (FC Porto), Salvador Salvador (Sporting), Alexandre Cavalcanti (Nantes, França), Fábio Magalhães (FC Porto), Gilberto Duarte (Montpellier, França), Tiago Rocha (Nancy, França), Daymaro Salina (FC Porto), Victor Iturriza (FC Porto), Daniel Vieira (Avanca), Angel Hernandez (Kuwait SC), António Areia (FC Porto), Miguel Alves "Tito" (FC Porto), Miguel Martins (Pick Szeged, Hungria), Martim Costa (Sporting) e Rui Silva (FC Porto)