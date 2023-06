Duas em cada três jogadoras obrigadas a pedir dispensa ou tirar férias para jogar pela seleção

Duas em cada três futebolistas que vão participar no Mundial de futebol feminino na Austrália e Nova Zelândia tiveram de pedir dispensa não paga ou tirar dias de férias para jogar a qualificação. A conclusão faz parte de um relatório da Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol (FIFPro), que ouviu 362 jogadoras das seis confederações regionais de futebol.

No total, quase 93% dessas jogadoras consideram que não são suficientemente bem pagas e um número considerável de jogadoras (29%) ainda nem sequer recebeu por ter participado nos jogos de qualificação.

O relatório destaca "caminhos e condições muito diferentes para as jogadoras que competem no mais alto nível". Apenas 40% das jogadoras inquiridas se considerou profissional, sendo que na maior parte das vezes são pagas pelos resultados - os chamados prémios de jogo.

O relatório também destaca a falta de condições médicas das futebolistas, sendo que 54% diz que não fez exames médicos antes dos torneios. São mais, 70%, as que afirmam que não fizeram check-up de ECG antes do torneio, bem como as que disseram que as instalações de recuperação não eram de padrão de elite ou não existiam (66%).

O voo em classe económica, inclusive para voos de longa distância, é referido por 59%. Também há queixas de falta de tempo de recuperação entre jogos (33%) e de que os estádios e campos não estavam nos padrões aceitáveis (32).