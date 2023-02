Benfica. Draxler foi operado a um tornozelo

O alemão Julian Draxler foi operado esta sexta-feira ao tornozelo esquerdo, informou o Benfica através das redes sociais. A operação, que decorreu no Hospital da Luz, em Lisboa, correu bem, mas o clube da Luz não informa sobre o tempo de paragem.

O médio de 29 anos, que chegou ao Benfica por empréstimo do PSG no início da época, nunca se conseguiu impor no plantel benfiquista, totalizando 18 jogos, quase sempre na condição de suplente utilizado. O último jogo que realizou foi a 4 de fevereiro, na receção ao Casa Pia, quando atuou 17 minutos na vitória por 3-0. O alemão apontou um total de dois golos, um no campeonato, outro na Taça da Liga.