Doze minutos demolidores confirmam Sporting de Braga no play-off da 'Champions'

Depois do 3-0 em Braga, no primeiro jogo, os minhotos já ganhavam por 4-0 aos 20 minutos, marcando de quatro em quatro minutos: Pizzi (08), Bruma (12), Álvaro Djaló (16) e Al Musrati (20). O Backa Topola reduziu por Rakonjac (40), fixando o resultado final.

A turma de Artur Jorge deu uma forte resposta à derrota caseira para o campeonato, na sexta-feira, com o Famalicão (2-1), e está pela terceira vez na sua história no play-off da 'Champions', depois de 2010/11 (com o Sevilha) e 2012/13 (Udinese), sendo que, em ambas as ocasiões, o Sporting de Braga ultrapassou os oponentes e chegou à fase de grupos.

Agora, os bracarenses vão decidir essa passagem com os franceses do Marselha ou os gregos do Panathinaikos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Com José Fonte, Niakaté e Pizzi de volta ao 'onze', nota ainda para a titularidade de Adrián Marín (estreia absoluta) no lado esquerdo da defesa e de Álvaro Djaló na frente de ataque em vez de Borja e Abel Ruiz, respetivamente.

A equipa sérvia até entrou melhor nos primeiros minutos, mostrando vontade de marcar cedo, mas da primeira vez em que chegou à baliza contrária o Sporting de Braga marcou, partindo depois para 12 minutos demolidores que sentenciaram desde logo o jogo e, se dúvidas houvesse, a eliminatória.

No primeiro golo, Ricardo Horta viu Victor Gómez surgir pela direita, o lateral espanhol deu de primeira para Pizzi que, no 'coração' da área, atirou a contar (08).

A eficácia 'arsenalista' continuou pouco depois, aproveitando também a 'macieza' da defesa contrária, com Bruma, após assistência de Ricardo Horta, a rematar cruzado (12).

Três minutos depois Álvaro Djaló desviou de forma subtil um passe de Ricardo Horta da direita (16) e, quatro minutos volvidos, foi a vez de Al Musrati rematar de fora da área, concluindo jogada de envolvimento do ataque minhoto - a bola ainda bateu num defesa e entrou na baliza pela quarta vez.

O Backa Topola era uma equipa completamente atordoada e o seu treinador tentou reorganizá-la, mas o Sporting de Braga só não fez mais golos devido a alguma displicência na hora da definição.

O golo de honra dos sérvios no jogo -- e na eliminatória -- chegou aos 40 minutos, com Marko Rakonjac a aproveitar o espaço concedido pela dupla de centrais bracarense e a concluir a jogada individual com um bom remate.

Com a eliminatória decidida, e já a pensar no jogo em Chaves, no sábado, para a segunda jornada do campeonato, Artur Jorge fez uma tripla substituição ao intervalo, lançando Zalazar, Roger e Rony Lopes e, mais tarde, Joe Mendes e Soumare.

O jogo caiu naturalmente de ritmo, com o Sporting de Braga a controlar a partida e a estar sempre mais perto do quinto golo -- como Rony Lopes, aos 90 minutos - do que a equipa da casa do segundo.