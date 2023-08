Dos patrocínios às bolsas. Cortes da Santa Casa atingem todo o Desporto

Depois de causar pânico geral no desporto português ao anunciar o corte de verbas de patrocínio a rondar os quatro milhões de euros, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) assegurou hoje que a revisão do plano de patrocínios às federações desportivas, Comité Olímpico de Portugal (COP) e Comité Paralímpico de Portugal (CPP), "não coloca em causa o projeto olímpico para 2024". Algo que todos temem que aconteça.

Além do COP e do CPP, a Santa Casa tem apoiado financeiramente a Confederação do Desporto de Portugal e as federações de equestre, motociclismo, andebol, atletismo, canoagem, ciclismo, futebol, ginástica, judo, natação, patinagem, remo, râguebi, surf, ténis de mesa, triatlo, voleibol e desporto para pessoas com deficiência.

Se o andebol teme "colocar competições em causa" a partir do próximo ano, o atletismo lamenta o corte do "valor simbólico" e o voleibol disse já sofrer com o fim do patrocínio da seleção feminina e da Taça de Portugal masculina. O judo (30 mil euros anuais) e a canoagem (entre os 60 e 70 mil euros) foram as únicas federações a revelar à Lusa os números em perda.

A entidade tem ainda patrocinado a Volta a Portugal em bicicleta, a Taça de Portugal de futebol, o campeonato de basquetebol e o de andebol, bem como as quatro provas existentes de futsal, através da Placard. E ainda a World Bike Tour, além de ser sponsor de 111 seleções nacionais e mais 86 seleções universitárias.

A carta do agoiro Olímpico

As federações foram esta semana surpreendidas por uma carta da provedora Ana Jorge a dar conta da suspensão de patrocínios devido aos "constrangimentos financeiros" que a Santa Casa atravessa, estando por isso a rever o modelo de parceria mais "equilibrado e criterioso", sem excluir "uma eventual reavaliação futura desta situação caso as premissas se alterem".

A menos de um ano dos próximos Jogos Olímpicos Paris 2024 o corte de verbas caiu que nem uma bomba e levou mesmo o secretário de Estado do Desporto, João Paulo Correia, a pedir uma reunião urgente com Ana Jorge, considerando que os cortes provocarão "maiores impactos" devido à aproximação aos JO.

Em Tóquio 2020, por exemplo, dos 91 atletas que representaram Portugal, 24 eram bolseiros da Santa Casa, programa que chegou a 54 estudantes-atletas e impediu muitos deles do abandono prematuro do desporto de alto rendimento ou a desistência precoce dos estudos, num investimento de 910 mil euros, segundo o último Relatório e Contas da entidade.

O presidente do Comité Olímpico de Portugal disse compreender que a nova direção "queira proceder a uma reavaliação dos critérios de apoio às diferentes entidades, atendendo à situação de profunda crise que foi detetada nas auditorias já realizadas e pela intervenção do Ministério Público relativamente a investimentos feitos no Brasil". Compreensão que José Manuel Constantino deixará de ter se o corte for apenas no setor desportivo, até pelo valor irrelevante para os cofres da Santa Casa.

Com prejuízos superiores a 52 milhões de euros apresentados em junho passado (o que contrasta com os lucros de 37,5 milhões de euros do exercício anterior), a entidade que desde maio é gerida por Ana Jorge está a ser alvo de uma auditoria externa às contas, decretada pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

