Dortmund anuncia transferência de Bellingham para o Real Madrid por 103 milhões de euros

O Borussia Dortmund anunciou esta quarta-feira um princípio de acordo com o Real Madrid para a transferência do futebolista inglês Jude Bellingham para o clube espanhol, que vai pagar 103 milhões de euros (ME).

Em comunicado divulgado no site oficial, o vice-campeão alemão refere que o médio "está prestes a ser transferido para o Real Madrid", sendo que o negócio está pendente de "confirmação dos detalhes contratuais".

De acordo com o Borussia, o Real Madrid "pagará uma compensação de transferência fixa de 103 ME", num negócio a que acresce 30% em valores variáveis (cerca de 31 ME) dependentes de desempenhos desportivos dos merengues e do próprio jogador. Ou seja, o emblema germânico poderá arrecadar quase 135 ME pela transação.

Bellingham, que cumpre 20 anos no final deste mês, foi contratado pelo Borussia Dortmund ao Birmingham, em 2020, por 30 ME, assumindo-se como um dos jogadores-chave dos 'auri-negros', pelos quais somou 132 jogos e 24 golos em três temporadas.

Foi eleito o melhor jogador da Bundesliga na época que agora terminou e em que o Borussia acabou por falhar a conquista do título na última jornada da competição, ao ser ultrapassado pelo Bayern Munique em cima da meta.

O médio, que também já conta com 24 internacionalizações por Inglaterra, é o segundo reforço assegurado pelo Real Madrid para a temporada 2023/24, juntando-se a Fran García, lateral esquerdo proveniente do Rayo Vallecano.