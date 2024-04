Do "râguebi total" a "uma equipa que joga bonito" e "capaz de seduzir". Imprensa francesa rendeu-se aos lobos

Portugal empatou com a Geórgia e perdeu com o País de Gales e a Austrália. Mas as exibições foram destacadas na comunicação social francesa, que elogiou a postura de uma equipa semiprofissional. Hoje é de dia da despedida frente às Ilhas Fidji.