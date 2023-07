Do menino de ouro ao avançado moderno. Geração sub-19 sonha com o título europeu

Se alguém tinha dúvidas do real valor da seleção portuguesa de sub-19, o festival e a goleada à Noruega (5-0) nas meias-finais do Europeu de futebol trataram de as dissipar. O adversário na final de amanhã (20.00, RTP1) será a Itália, e Portugal pode conquistar pela segunda vez na história o troféu, depois do triunfo em 2018, curiosamente também diante dos italianos.

Mesmo privada de jogadores importantes como André Gomes e João Neves, do Benfica, Diego Moreira, que assinou pelo Chelsea, e dos leões Chermiti e Dário Essugo, esta geração de futuros craques está a superar as expectativas, não só pelos triunfos, mas pela qualidade do futebol. E são vários os jovens que são estão a destacar.

Ainda ontem, o jornal desportivo espanhol Marca dedicou um texto a Hugo Félix, 19 anos, irmão de João Félix, provavelmente o jogador que mais tem dado nas vistas no torneio que se está a realizar em Malta. "O seu rendimento neste Europeu não acontece por acaso. Com contrato até 2027 e com a sua juventude, tem tudo para triunfar no Benfica e reinar no mundo do futebol", escreveu o diário do país vizinho, lembrando que "o pequeno menino de ouro já leva três golos em quatro jogos no Europeu e está a demonstrar ao Velho Continente [Europa] aquilo que é capaz de fazer".

Hugo, que joga como médio ofensivo, vai dar esta época o salto para a equipa B do Benfica. E na temporada passada brilhou pelos sub-23 dos encarnados, com 13 golos marcados em 30 jogos. Ao serviço dos sub-19 conta já 12 internacionalizações e seis golos marcados, três deles neste Europeu.

Outro jovem que tem dado nas vistas é Rodrigo Ribeiro, avançado do Sporting de 18 anos, que nas últimas temporadas foi várias vezes chamado a treinar com a equipa principal dos leões e que até teve oportunidade de jogar sob o comando de Rúben Amorim - participou em cinco jogos em 2021-22 e em dois na temporada passada. Pelos sub-19, contabiliza nove jogos e já tem três golos apontados.

"Acreditamos muito no Rodrigo. Se calhar acredito mais nele do que ele próprio. É sempre opção para a equipa principal. Vejo todos os jogos deles [equipa B], sei o que eles correm e a alta intensidade que têm", elogiou recentemente Rúben Amorim. Rodrigo é um avançado moderno que pode fazer qualquer uma das posições do ataque, fisicamente forte e agressivo nas zonas de finalização.

De Gonçalo a Gabriel

Gonçalo Esteves, defesa direito de 19 anos, também do Sporting, é outro dos craques desta seleção. Fez praticamente toda a formação no FC Porto, e chegou a Alvalade na época 2021-22, ainda júnior de primeiro ano. Mesmo muito jovem, e devido à lesão sofrida por Pedro Porro, Amorim lançou-o na equipa principal, onde foi utilizado em 10 partidas. Na época passada foi cedido ao Estoril, mas pouco jogou devido a uma lesão. Regressou em janeiro em Alvalade para ser incorporado na equipa B.

João Vasconcelos, 18 anos, médio do Sporting de Braga, também se tem destacado. O jogador que tem como inspiração Kevin de Bruyne, internacional belga do Manchester City, não tem ainda ainda experiência de I Liga - joga na equipa de sub-23 dos arsenalistas -, mas certamente que na nova temporada poderá ter uma oportunidade dada pelo treinador Artur Jorge. Neste Europeu já marcou dois golos, um na goleada por 5-1 à Itália na fase de grupos, e outro na vitória (2-1) sobre Malta.

Gabriel Brás, 19 anos, defesa central do FC Porto, é o jogador dos sub-19 portugueses com mais tempo de utilização neste Europeu, totalista nos quatro jogos já realizados pela equipa nacional e com dois golos marcados (Polónia e Malta), o que não deixa de ser relevante dada a posição que ocupa no campo.

O central da formação dos dragões atuou na época passada num total de 23 jogos pela equipa de sub-19 do FC Porto e realizou ainda três jogos pela equipa B. Tem já 10 internacionalizações pelos sub-19 de Portugal.

Martim Marques, 19 anos, defesa esquerdo, é outro dos mais utilizados pelo selecionador Joaquim Milheiro - atuou nos quatro jogos, com um total de 279 minutos. Na época passada representou os sub-20 do Sporting, e recentemente foi vendido por 400 mil euros ao Lugano, da I liga suíça, colocando um ponto final numa ligação de 13 anos aos leões.

Cultura de vitória

Este grupo dos sub-19 tem como líder Joaquim Milheiro, treinador de 44 anos que pegou neste escalão este ano, depois de ter trabalhado nos sub-15, sub-16, sub-17 e sub-18, além de ter desempenhado funções de adjunto nos sub-19 e sub-20. A nível de clubes chegou a ser preparador físico do Portimonense e do Leixões, e desempenhou o mesmo cargo no estrangeiro, no FC Vaslui, da Roménia, no Raja Casablanca, de Marrocos, e no Interclube, de Angola.

"O objetivo é conseguirmos concretizar o que temos vindo a desenvolver há cinco anos, para sermos competentes durante toda a competição, uma equipa que pratica um futebol de boa qualidade e que permita a valorização da equipa e dos jogadores, para que eles consigam estar mais bem preparados para os desafios do futuro, dentro de uma cultura de vitória", disse antes do Campeonato da Europa.

Agora, o sonho é o limite para estes rapazes que estão a um passo de voltar a fazer história e a repetir o feito de 2018, quando a seleção de sub-19 orientada por Hélio Sousa bateu na final a Itália, por 4-3, após prolongamento.

Dessa seleção faziam parte nomes como o guarda-redes Diogo Costa, hoje titular do FC Porto e da seleção nacional, David Carmo (FC Porto), Florentino Luís (Benfica), Jota ( Al Ittihad), Francisco Trincão (Sporting), Nuno Santos (Sporting), entre outros. E há um bom indicador para final, pois na fase de grupos Portugal goleou a Itália por 5-1.

nuno.fernandes@dn.pt