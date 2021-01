Jogadores a pedir leite para os filhos, produtos de higiene para as mulheres ou pão e manteiga para as mães. Também há miséria no mundo do futebol, sobretudo nos escalões mais baixos. A indústria que é muito falada pelos milhões em transferências, direitos televisivos ou contratos publicitários, é a mesma em que faltam tostões para que muitos possam satisfazer necessidades básicas como alimentação, higiene e ter um teto.

Quando a pandemia eclodiu em Portugal, em março, o futebol parou, mas a vida não. Em conversa de amigos, os então capitães de Real e Loures, Ibraime Cassamá e Hugo Machado, chegaram à conclusão que existiam colegas de profissão a passar dificuldades e puseram mãos à obra. Numa altura em que o país estava confinado e ainda pouco se sabia sobre o perigo real do novo coronavírus, os dois futebolistas chamaram outros para o grupo, com os restantes capitães realistas Paulinho, Sandro e Dinamite à cabeça, e meteram mãos à obra para ajudar os que mais necessitavam.