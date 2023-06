De Ronaldo a Telma Monteiro. Surf homenageou atletas portugueses

A Associação Nacional de Surfistas (ANS) homenageou alguns dos melhores desportistas portugueses de todos os tempos durante a terceira etapa da Liga MEO Surf, o Allianz Ericeira Pro, que começou no dia 10 de Junho.

Pegando no simbolismo do Dia de Portugal, a ANS quis destacar alguns dos atletas que mais vezes honraram e glorificaram as quinas. Assim, as licras de competição foram customizadas com os nomes de 26 desportistas.

E se entre a comunidade do surf Frederico Morais, Teresa Bonvalot, Tiago Pires, Yolanda Hopkins, Nuno Vitorino e Marta Paço mereceram destaque, também Carlos Lopes, Fernanda Ribeiro, Pedro Pichardo, Rosa Mota, Nelson Évora, Patrícia Mamona e Lenine Cunha do atletismo entraram na água.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os pilotos António Félix da Costa e Armindo Araújo, o basquetebolista Neemias Queta, o primeiro português a jogar na NBA, bem como o super-premiado canoísta Fernando Pimenta e a judoca medalhada Olímpica Telma Monteiro estiveram entre os nomes homenageados.

Assim como os futebolistas Cristiano Ronaldo, Eusébio, Vítor Baía, Luís Figo e Jéssica Silva, o skater Gustavo Ribeiro, Miguel Oliveira (MotoGP) e o tenista João Sousa.

Uma iniciativa que fez disparar a visibilidade da competição, muito por culpa do mediatismo ganho pela divulgação de fotografias e vídeos nas redes sociais. Incluindo pelas partilhas dos próprios homenageados, segundo a agência the bench, que trabalha com a ANS.

"Foi com muito orgulho que escolhemos o Dia de Portugal para homenagear alguns dos nossos melhores embaixadores. O desporto português tem prestigiado as nossas cores pelo mundo fora, pelo que este é o momento ideal para os melhores surfistas portugueses os honrarem. A lista de personalidades é vasta, não esquecendo aqueles que, nas ondas, já defenderam as cores de Portugal na elite do surf mundial e nas competições olímpicas", disse Francisco Rodrigues, presidente da ANS.