Divulgar e descentralizar o râguebi para evitar desbaratar efeito mundial

Lobos regressam hoje a Portugal depois da participação histórica no Campeonato do Mundo e do triunfo épico diante das Ilhas Fiji. Carlos Amado da Silva traça ao DN caminho a seguir para ter mais praticantes - atualmente são 6808. Substituto de Lagisquet será conhecido para a semana.