"Disse ao Gyökeres, que ele é o melhor avançado que o Sporting teve depois de mim"

"Fui de propósito ao Algarve, na pré-época, para o ver ao vivo e analisar friamente as maravilhas que me diziam dele. Só precisei de ver o jogo com a Real Sociedad e disse logo: "Temos o melhor avançado a jogar em Portugal." Hoje parece que já todos o descobriram." É assim que Manuel Fernandes, glória do Sporting, elogia no DN Viktor Gyökeres, que quinta-feira fez um hat-trick ao Farense (4-2) e chegou aos 11 golos em 12 jogos pelos leões, em mais uma enorme exibição..E não mudou de ideias com a recente expulsão do sueco, no jogo com o Raków (1-1) da Liga Europa: "Fui à Polónia com o Sporting, ele andava pelo avião a dar autógrafos aos adeptos e eu meti-me com ele. Perguntei-lhe se sabia quem eu era, se me conhecia, e disse-lhe que ele é o melhor avançado que o Sporting já teve depois de mim. Ele sorriu meio envergonhado. Mas é mesmo. O Jardel era um goleador, marcava golos, golos e mais golos, mas o Gyökeres é mais completo.".Se o antigo avançado deu o "aval" ao sueco de 25 anos quando ele chegou, dizendo que era "um excelente jogador, um avançado diferente" dos que o Sporting tinha, hoje não podia estar mais de acordo sobre a mais-valia que representa para a equipa de Rúben Amorim. "É muito forte na movimentação, recebe a bola sempre para a frente e tem excelente relação com bola, no drible, desvia muito bem a bola dos defesas contrários e tem espontaneidade no remate. Tudo isto com uma enorme capacidade física e frieza na hora de finalizar", analisou o eterno capitão leonino..E apesar de Amorim ter atribuído o êxito da contratação a Hugo Viana, Manuel Fernandes não esquece quem lhe deu o aval: "Foi uma excelente escolha de Rúben Amorim, que certamente já o conhecia bem." O ex-avançado confessa que tem "medo" do mercado de janeiro, porque "o Sporting precisa dele para ser campeão": "Não é só os golos que marca, é o que ele joga e faz jogar, basta ver as assistências para golo que tem.".Apesar de acreditar que Gyökeres fará uma ou duas épocas de leão ao peito, começa a achar que é cada vez mais difícil "esconder" o talento do sueco de alguns tubarões europeus, apesar da cláusula de rescisão astronómica de 100 milhões de euros que consta no contrato celebrado com o Sporting..Viktor Gyökeres é o quarto jogador do Sporting mais rápido a chegar aos dez golos neste século. Com o hat-trick ao Farense (4-2), o sueco chegou aos 11 golos na época (seis na I Liga, três na Taça da Liga e dois na Liga Europa). Jardel, na temporada 2001-02, precisou de apenas seis jogos para chegar à dezena de golos. Mais de dez anos depois, em 2013-14, Fredy Montero atingiu a mesma marca, mas em oito partidas. Já mais recentemente, em 2020-21, Pedro Gonçalves fez dez golos em nove encontros..Em igualdade com o sueco surge Ricky van Wolfswinkel, que precisou dos mesmos 12 encontros de Gyökerespara chegar aos dez golos. Ao fim de três meses e 11 golos depois, o jogador mais caro de sempre do emblema verde e branco - custou 20 milhões de euros, mais quatro por objetivos) - parece afinal barato para o que promete render desportiva e financeiramente..Estatisticamente também tem impressionado. Gyökeres faz 40 ações ofensivas a cada 90 minutos, algo que nenhum outro avançado em Portugal faz, de acordo com o portal de análise estatística GoalPoint. E 60% dos remates surgem de iniciativas do próprio e não na sequência de jogadas coletivas, mas peca no drible (30% de sucesso nesses lances) e nas bolas perdidas (43%), talvez fruto de querer jogar no campo todo. Algo que para Manuel Fernandes "é uma característica" e não um ponto a melhorar, já que é nesse estilo de jogo que assenta a sua mais-valia ofensiva, de onde resultaram 11 golos..O avançado costuma festejar os golos com os dedos das mãos entrelaçados a tapar a boca, significado que foi já desvendado por um ex-colega. "Acho que a celebração é uma homenagem à personagem Hannibal Lecter - ele comia pessoas e o Viktor destrói defesas", adiantou Josh Eccles, médio que jogou com ele no Coventry..Antes de Gyökeres, o último sueco a alinhar pelo conjunto leonino foi Pontus Farnerud, entre 2006 e 2008. O primeiro foi Hans Eskilsson (1988-89), que chegou a jogar com o pai de Gyökeres. O avançado terá já no domingo, diante do Estrela da Amadora, nova oportunidade para ampliar o currículo. Mas é baixa garantida para a receção ao Raków, da Liga Europa, na próxima quinta-feira, 9 de novembro, às 20.00 horas, em Alvalade, por estar castigado..isaura.almeida@dn.pt