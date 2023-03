Diogo Ribeiro bateu o recorde nacional dos 100m livres por duas vezes em quatro horas

Diogo Ribeiro bateu hoje o recorde nacional dos 100 livres... por duas vezes em quatro horas. O nadador do Benfica fez 47, 97 segundos, melhorando o anterior máximo de Portugal, que já lhe pertencia e que tinha batido nas eliminatórias (48,01). É a segunda melhor marca mundial do ano, apenas atrás do chinês Wang Haoyu, com 47.89.

"É espetacular. Neste momento o fundamental é estar a nadar bem, como tecnicamente como com muita força. Este ambiente na Madeira é especial eles sentem mais a natação. Estamos a tentar mudar a mentalidade e à medida que o tempo avança sinto que estamos a mudar aos poucos e este apoio, este barulho, é fantástico. Da eliminatória para a final de tarde a única coisa que alterei foi mesmo a chegada, os últimos 10 metros sem respirar e em braçada de 50 metros com braço esticado e isso penso que fez a diferença para a tarde. Agora tenho os 100 mariposa e os 50 mariposa, onde nesta última não há mínimo olímpico, é para melhorar o tempo. No 100 mariposa gostava também de melhorar o tempo", disse o nadador.

As marcas obtidas hoje superam os mínimos para Paris 2024 (fixada no 48,34). O atleta de 18 anos garantiu até agora a presença nos próximos Jogos Olímpicos em duas disciplinas: 50m e 100m livres.

Um dia depois de bater o recorde nacional dos 50m livres nas eliminatórias (21,87) e garantiu mínimos para os próximos Jogos Olímpicos e o Mundial de Fukuoka (14 a 30 de julho), Diogo Ribeiro voltou a brilhar no segundo dia do Open de Portugal Campeonatos Nacionais de Juvenis e Absolutos Madeira.

Na final dos 100m livres do Open de Portugal Campeonatos Nacionais de Juvenis e Absolutos Madeira, Miguel Nascimento ficou no segundo lugar, com marca de 49,63s. Tiago Costa, do Sporting, fechou o pódio, acima dos 50 segundos (50,17).

O nadador do Benfica ainda vai competir em mais disciplinas no fim de semana, nomeadamente os 50m e 100m mariposa que o colocaram na ribalta mundial no ano passado, quando conquistou três medalhas de ouro nos Mundiais de juniores, nos 50m e 100m mariposa e nos 50m livres, e uma medalha de bronze nos europeus de Roma.