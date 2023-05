Diogo Gonçalves campeão na Dinamarca, 48 horas depois do título português pelo Benfica

Diogo Gonçalves sagrou-se esta segunda-feira campeão na Dinamarca... três dias depois de se ter sagrado campeão português pelo Benfica. Já tinha ganho a Taça ao serviço do Copenhaga, na semana passada. O avançado festeja assim a conquista de três troféus em 11 dias.

"Que semana fantástica! Só pensávamos em vencer o Viborg e depois logo veríamos o que se passava no outro jogo. Estou muito feliz por mais esta conquista. Têm sido dias incríveis, mas também de muito trabalho. Agora... é desfrutar. Claro que ser campeão também pelo Benfica é uma felicidade imensa. Poder juntar esse título a estes dois conquistados aqui é algo que vai ficar comigo para sempre. Estou muito feliz e orgulhoso por poder dizer que, para além de ser campeão dinamarquês, também fui campeão português", afirmou Diogo Gonçalves, citado pela sua assessoria de comunicação.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O Copenhaga assegurou hoje a conquista do segundo título dinamarquês de futebol seguido, a uma jornada do fim da fase final, ao vencer no terreno do Viborg (2-1), com um golo de Diogo Gonçalves, beneficiando da derrota do Nordsjaelland (5-1) no terreno do Brondby.

Com este triunfo, a equipa dinamarquesa somou 58 pontos, mais quatro do que o Nordsjaelland, que tinha vencido a fase regular do campeonato.

Diogo Gonçalves, que alinhou na primeira parte da temporada no Benfica, recente campeão nacional de futebol, já tinha marcado o golo da vitória (1-0) na final da Taça da Dinamarca, diante do Aalborg, em 18 de maio último.