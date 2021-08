Diogo Costa, Gonçalo Inácio, Otávio e João Mário chamados à seleção

O guarda-redes Diogo Costa (FC Porto), o defesa Gonçalo Inácio (Sporting) e o médio Otávio (FC Porto) são as grandes novidades da lista de convocados de Fernando Santos para os jogos com Rep. Irlanda, no dia 1 de setembro no Algarve, e a visita ao Azerbaijão, a 7 de setembro, ambos de apuramento para o Mundial 2022, que se vai realizar no Qatar.

O selecionador nacional promoveu ainda os regressos de João Mário (Benfica), Ricardo Pereira (Everton) e Domingos Duarte (Granada) em relação à lista de jogadores que estiveram no Euro 2020.

Dos três estreantes, a maior surpresa vai para o luso-brasileiro Otávio, médio do FC Porto, que aos 26 anos passa a fazer parte do lote de jogadores da equipa das quinas, seguindo o caminho dos jovens Diogo Costa e Gonçalo Inácio que começaram a temporada como titulares nas respetivas equipas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Em relação ao Euro 2020 ficaram de fora os lesionados e Renato Sanches e João Félix, além de Rui Silva, Nélson Semedo, José Fonte, Diogo Dalot, William Carvalho e Sérgio Oliveira.

Refira-se que, nesta fase de apuramento, Portugal já realizou três jogos, tendo empatado na Sérvia e vencido o Azerbaijão e Luxemburgo.

Eis a lista completa dos eleitos do selecionador nacional:

Guarda-redes

Rui Patrício (Roma)

Anthony Lopes (Lyon)

Diogo Costa (FC Porto)

Defesa

João Cancelo (Manchester City)

Ricardo Pereira (Everton)

Domingos Duarte (Granada)

Gonçalo Inácio (Sporting)

Pepe (FC Porto)

Rúben Dias (Manchester City)

Nuno Mendes (Sporting)

Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund)

Médios

Danilo Pereira (PSG)

João Palhinha (Sporting)

Rúben Neves (Wolverhampton)

Bruno Fernandes (Manchester United)

João Mário (Benfica)

João Moutinho (Wolverhampton)

Otávio (FC Porto)

Bernardo Silva (Manchester City)

Avançados

André Silva (RB Leipzig)

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Diogo Jota (Liverpool)

Gonçalo Guedes (Valência)

Pedro Gonçalves (Sporting)

Rafa Silva (Benfica)