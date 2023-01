Dino Baggio pede investigação a substâncias usadas em Itália nos anos de 1990

O antigo futebolista internacional italiano Dino Baggio pediu a abertura de uma investigação às "substâncias farmacológicas" administradas durante o período em que esteve no ativo, na sequência das mortes recentes dos ex-colegas Gianluca Vialli e Sinisa Mihajlovic.

Em entrevista publicada esta quarta-feira no diário desportivo italiano Gazzetta dello Sport, Baggio, cuja carreira se prolongou de 1990 a 2005 e que disputou 60 jogos pela seleção italiana, questionou se as substâncias administradas naquela época poderão ter reflexos nocivos na saúde dos atletas, a longo prazo.

"Imaginem que os médicos nos davam substâncias dopantes", observou Baggio, de 51 anos, que alinhou, entre outros clubes, na Juventus, Parma e Lazio, sem revelar se tomou produtos proibidos e afastando depois a sua argumentação do tema do doping.

Baggio gostaria "que a ciência pudesse trazer respostas relativamente a medicamentos administrados para recuperar de lesões ou melhorar os níveis físicos", pedindo que seja iniciada uma investigação "às substâncias farmacológicas que se utilizavam naquela altura".

O antigo futebolista admitiu que "sempre houve doping", mas deixou uma garantia: "Nunca tomámos coisas estranhas, mas é preciso ver se determinados suplementos eram bons."

Dino Baggio explicou depois que esta sua vontade de ver investigadas as substâncias ingeridas durante o tempo em que foi futebolista, recusando a ideia de serem doping: "Este meu raciocínio resulta da dor que carrego pelo desaparecimento de Vialli, que sempre considerei um amigo e que tanto me ajudou, de Mihajlovic e de outros rapazes que, como eu, jogaram futebol nos anos de 1990. São muitos, muitos, os que partiram. Acho que é necessário investigar as substâncias farmacológicas tomadas nesse tempo. Talvez não tenham nada a ver com as mortes ou talvez seja descoberto alguma coisa."

O antigo internacional italiano Gianluca Vialli morreu a 6 de janeiro, aos 58 anos, em consequência de um cancro no pâncreas, enquanto o ex-internacional sérvio Sinisa Mihajlovic morreu a 16 de dezembro de 2022, aos 53 anos, após vários anos a lutar contra uma leucemia.