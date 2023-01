Dinamarca conquista Mundial de andebol pela terceira vez consecutiva

A Dinamarca conquistou o Campeonato do Mundo de andebol pela terceira vez consecutiva, depois de vencer na final a França por 34-29, em jogo disputado em Estocolmo, na Suécia.

A seleção dinamarquesa, que ao intervalo já vencia por 16-15, consolidou o resultado na segunda parte e garantiu o triunfo com cinco golos de vantagem no final, conseguido ser a primeira a conquistar o título mundial três vezes consecutivas.

A Dinamarca volta, assim, a subir ao lugar mais alto do pódio no Campeonato do Mundo, depois dos triunfos em 2019 e 2021, enquanto a França, atual campeã olímpica, se mantém com seis títulos mundiais, sendo a recordista.

A Espanha, que bateu a Suécia por 39-36, terminou no terceiro lugar o Mundial.