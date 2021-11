Luis Díaz está a realizar a melhor época de sempre no FC Porto e este será certamente o ano da sua afirmação no panorama internacional. O extremo colombiano, de 24 anos, além das grandes exibições, está a revelar-se um matador. Esta temporada já leva nove golos apontados e tem mostrado uma apetência especial para se mostrar e marcar frente a equipas grandes.

O exemplo mais recente aconteceu anteontem, em San Siro, frente ao AC Milan, na Liga dos Campeões. Foi o autor do golo do FC Porto no empate (1-1) em Milão, repetindo o que tinha feito 15 dias antes, no Dragão - foi também ele o autor do golo da vitória diante dos milaneses.